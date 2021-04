Scala: verso apertura prima di concerto Muti

(ANSA) - MILANO, 26 APR - La Scala di Milano con ogni probabilità aprirà al pubblico prima del concerto dell' 11 maggio dei Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti.

Di questo il sovrintendente Dominique Meyer parlerà domani pomeriggio nel suo incontro con i sindacati. Fra i lavoratori del teatro, infatti, molti spiegano di non voler lasciare a una orchestra 'ospite' il compito di tenere il primo concerto con gli spettatori presenti.

In questo caso la data di riapertura potrebbe essere quella dell'8 maggio quando Gianandrea Noseda dirigerà orchestra e coro della Scala (e il basso Ildebrando D'Arcangelo) in un concerto - al momento previsto in streaming - con musiche di Mozart, Beethoven e Brahms.

La difficoltà maggiore in questo caso è la presenza sia dell'orchestra sia del coro, solitamente disposto nei palchi dove invece dovrebbe andare il pubblico. Un'altra ipotesi è che il 30 aprile si apra al pubblico l'ultima registrazione di arie d'opera di Anna Netrebko, in corso in questi giorni, con il direttore musicale Riccardo Chailly sul podio dell'orchestra della Scala. Ma la decisione sarà presa dopo il vertice di domani. (ANSA).