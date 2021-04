Scala: Sala, grati ad Armani per questo nuovo atto di amore

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "L'entrata di Giorgio Armani tra i fondatori sostenitori del Teatro alla Scala è la realizzazione di un connubio già scritto nel destino della nostra istituzione culturale più prestigiosa": così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che è anche presidente del cda della Scala, ha commentato l'ingresso del gruppo Armani come fondatore sostenitore del Piermarini.

"La fama internazionale, l'eccellenza nel campo della creatività, l'unicità e autenticità dello stile che hanno reso Giorgio Armani il "re" della moda italiana e milanese nel mondo, sono le medesime caratteristiche - ha aggiunto Sala - che hanno portato il Teatro alla Scala a essere giudicato il "teatro più bello del mondo", tempio della lirica e del balletto. Siamo grati quindi a Giorgio Armani per questo grande e nuovo atto di amore per Milano. Un gesto che guarda al futuro della nostra città e alla sua ripresa e a una sinergia vincente preannunciata a dicembre dalla collaborazione tra la maison e il Teatro in occasione della Prima della stagione. Uno spettacolo straordinario, svoltosi senza pubblico ma visto in tutto il mondo, durante il quale insieme alla musica abbiamo potuto ammirare gli abiti di scena creati da Armani per le artiste e gli artisti".

"Il Teatro alla Scala e Giorgio Armani - ha aggiunto il Sovrintendente e Direttore Artistico Dominique Meyer - sono due simboli dell'Italia nel mondo ma sono anche due realtà profondamente milanesi. Essere insieme internazionali e inconfondibili, condividere gli stessi obiettivi di bellezza e ricerca instancabile della qualità, vivere dello stesso connubio tra arte e alta tradizione artigiana sono le caratteristiche che fanno del Teatro alla Scala e di Armani l'incarnazione dello spirito migliore di questa città. Per questo la nostra collaborazione è un segnale forte della volontà di Milano di ripartire, con coscienza del proprio passato e rinnovata determinazione per il futuro". (ANSA).