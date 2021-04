Scala: Giorgio Armani nuovo socio fondatore

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Giorgio Armani è nuovo socio fondatore sostenitore del teatro alla Scala. La decisione è stata comunicata alla fine della riunione del cda del teatro questa mattina. Da statuto, un socio sostenitore è tenuto a versare 600 mila euro in cinque anni.

"Il mio impegno verso Milano, in questo ultimo anno così sconvolgente, è stato importante, su tutti i fronti e non potevo certo trascurare il settore della cultura, colpito duramente in ogni suo aspetto": cosi Giorgio Armani spiega perché il Gruppo Armani diventerà Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala. L'impegno, annunciato nel corso del Consiglio di Amministrazione che ha avuto luogo oggi, sarà formalizzato il prossimo 17 maggio con la cooptazione dell'Assemblea della Fondazione Teatro alla Scala, presieduta dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala.