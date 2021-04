Rider insegue, blocca e fa arrestare scippatore a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Un nigeriano di 37 anni, rider per una nota compagnia di delivery, ha bloccato un marocchino di 27 anni che aveva poco prima scippato il cellulare a una ragazza in una strada del centro di Milano. E' accaduto attorno alle 20.30 di ieri, quando il fattorino ha notato la 22enne che inseguiva il ladro urlando contro di lui. Qualche minuto prima, infatti, il nordafricano le aveva strappato dalle mani il cellulare mentre la ragazza percorreva viale Premuda.

La vittima non si è persa d'animo e ha tentato di raggiungerlo, iniziando un inseguimento che si è protratto lungo via Raiberti e viale Majno. All'angolo con piazza Tricolore il rider ha assistito alla scena e, una volta individuato il ladro, lo ha inseguito con la bicicletta, riuscendo a bloccarlo e tenerlo fermo in via Vivaio fino all'arrivo della polizia. In aiuto della ragazza sono accorsi anche due passanti e tre motociclisti, che alla fine hanno circondato il marocchino impedendogli di fuggire.

Durante l'attesa il marocchino ha offeso il nigeriano con numerosi epiteti razzisti. (ANSA).