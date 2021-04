Milano: incontro Salvini-Albertini sul futuro della città

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Incontro milanese per il leader della Lega Matteo Salvini e l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. I due si sono visti questa mattina al ristorante "al Pesciolino" in zona Corso Sempione.

Davanti a una tazzina di caffè, riferiscono fonti della Lega, hanno voluto celebrare l'allentamento delle restrizioni a partire da quelle per bar e ristoranti. Tra le altre cose, hanno discusso del futuro del capoluogo lombardo tra Olimpiadi, stadio e il parco scientifico Mind. (ANSA).