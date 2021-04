Inzaghi: "La vittoria della Lazio è stata netta"

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "I ragazzi son stati bravissimi.

Sapevamo che per noi questa sera era come una finale, era l'ultima chance per rimanere attaccati ai primi posti: di solito le finali le giochiamo in questo modo. E' stata una vittoria netta, schiacciante. Donnarumma ha fatto grandi parate su Immobile e Correa, penso che pochi portieri al mondo riescano a fare due parate del genere. Poi, c'è stato il palo interno colpito da Immobile. Penso non ci sia alcun dubbio: abbiamo battuto una grandissima squadra". Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parlando a Sky Sport dopo la vittoria sul Milan.

"Abbiamo giocato una grande partita. Era un po' di tempo che non vedevo la squadra dal vivo e avevo buonissime sensazioni - prosegue l'allentore della Lazio -. Eravamo reduci da una partita strana, a Napoli, dove all'8' ci siamo trovati sotto con due episodi che probabilmente erano più palesi di quelli che avete commentato questa sera. Ci siamo lasciati tutto alle spalle. Può succedere. Abbiamo disputato una partita molto importante contro una squadra fortissima, costruita molto bene, penso che sulla vittoria della Lazio non ci siano dubbi".

(ANSA).