Bertolaso, il 29 aprile 100mila vaccinazioni in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "In Lombardia arriveremo a 100mila vaccinazioni al giorno il 29 aprile, il 30 aprile saranno 110mila": lo ha detto partecipando a Quarta Repubblica Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale.

Dopo aver raggiunto quella che era la meta prefissata per fine mese, Bertolaso ha chiarito che c'è un accordo con il generale Francesco Paolo Figliuolo "di un'ipotesi di minima di assestarci sulle 85mila dosi. Ma abbiamo una macchina da guerra che è in grado di fare 140mila vaccini al giorno, se ci saranno i vaccini che deve darci l'Europa e che il generale Figliuolo distribuisce a tutti". In ogni caso la "macchina ormai è organizzata - continua Bertolaso - la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, e sta dimostrando che le vaccinazioni massive funzionano con centri bellissimi, delle vere e proprie astronavi che stanno lavorando in tutte le province lombarde". Il suo contributo alla regione, ha chiosato, non serve più. "Bertolaso è servito all'inizio - ha concluso - ma ora la Lombardia è in grado di fare da sola nei prossimi mesi. Quando non ce ne sarà più bisogno, me ne andrò. Ho tanti altri progetti che vorrei portare avanti da povero pensionato".

