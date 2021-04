ANSA-IL-PUNTO/COVID

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Ha retto il sistema dei trasporti in nella prima giornata di zona gialla in Lombardia, con il ritorno in classe al 70% degli studenti delle scuole superiori.

A Milano, secondo quanto comunicato da Atm, c'è stata un po' di gente in più, soprattutto studenti intenti a raggiungere i licei del centro, ma nessun sovraffollamento sui mezzi pubblici di superficie diretti verso il Duomo. Aumentate anche le macchine nelle strade: da ben prima delle 7, infatti, nelle circonvallazioni e sugli assi viari che portano verso il centro si è registrato "un traffico sostenuto con un deciso aumento del volume rispetto ai giorni precedenti", come ha confermato la Polizia Locale.

Soddisfatto il presidente della Regione, Attilio Fontana, che, al termine della sua visita al nuovo hub vaccinale del Pirelli Hangar Bicocca di Milano, ha spiegato come, soprattutto il trasporto pubblico, "ha retto molto bene, a parte alcuni piccolissimi problemini, quindi la cosa è stata sicuramente positiva". Fontana ha confermato l'importanza dello scaglionamento degli orari, che "è uno dei sistemi, perché altrimenti non è compatibile il numero delle persone che rientra a scuola con il 50% dell'utilizzo dei mezzi pubblici. Oggi questo sistema è andato bene, spero che anche nei prossimi giorni possa andare in una egual misura. Sicuramente quello dello scaglionamento è sempre stata una proposta che come Regione abbiamo avanzato".

Per quanto riguarda i dati, con 16.993 tamponi effettuati, sono 872 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al 5,1% e continua il calo dei posti letto occupati sia in terapia intensiva (-9, 601), che negli altri reparti (-62, 3.824). I decessi sono 31.

Prosegue intanto la campagna vaccinale, con l'apertura del nuovo hub all'Hangar Bicocca che potrà arrivare a 4.000 somministrazioni al giorno. All'inaugurazione è intervenuto anche il presidente Fontana che ha spiegato che la decisione di utilizzare AstraZeneca solo per i richiami non provocherà ritardi: "Nel prossimo mese, nelle prossime forniture, noi abbiamo soprattutto forniture di Pfizer, quindi penso che l'impegno che abbiamo assunto per la campagna possa essere mantenuto", ha spiegato. (ANSA).