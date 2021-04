Milan: Pioli, Ibrahimovic out contro la Lazio

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Ibrahimovic sta meglio ma non ci sarà domani, tornerà a disposizione dalla prossima con il Benevento. Mandzukic invece può darci il giusto apporto, lui e Leao si giocano un posto domani". Lo annuncia il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio, scontro diretto per la Champions League. Ibra sarà out per la terza partita consecutiva.

"Theo Hernandez sta meglio, ieri ha fatto una parte dell'allenamento con la squadra e potrebbe essere a disposizione. Romagnoli? - aggiunge - Sta migliorando anche lui, ieri ha avuto un piccolo problema Tomori". (ANSA).