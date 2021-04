Milan: Pioli, con la Lazio spareggio che vale doppio

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "E' uno spareggio, un crash test e ne abbiamo superati tanti finora. Gli scontri diretti valgono doppio e noi da qui alla fine ne abbiamo tre. Lo scatto in avanti sarebbe ancora più importante": l'allenatore del Milan.

Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio, sottolinea l'importanza della partita dell'Olimpico.

"Nelle difficoltà - ricorda il tecnico rossonero - tiriamo fuori qualcosa in più. Abbiamo tante qualità e le dimostreremo.

I nostri diretti rivali sono avversari forti, ma fino ad oggi siamo stati in grado di essere migliori di loro, quindi abbiamo valori. Dobbiamo giocare al massimo. Dobbiamo reagire dopo una sconfitta non meritata". Il Milan, infatti, nel turno infrasettimanale è uscito sconfitto contro il Sassuolo a San Siro. "Se la rigiocassimo 100 volte, 99 la vinceremmo", assicura Pioli. (ANSA).