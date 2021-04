Inter: Conte, per vincere scudetto non basta dire la parola

(ANSA) - MILANO, 24 APR - "Dobbiamo arrivare al traguardo perché per vincere non basta pronunciare la parola. C'è un percorso da fare e noi lo stiamo facendo, manca l'ultimo step ma vedo i ragazzi tranquilli. Dobbiamo completarlo e questo percorso ti rimarrà per sempre dentro". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia del match col Verona.

"Cominciamo a conquistare qualcosa, finora non è successo.

Sarebbe da stupidi parlarne ora e anche da presuntuosi". "Noi comunque abbiamo una fortuna - prosegue l'allenatore pugliese - ed è quella di non doverci preoccupare delle altre, come ho detto ai ragazzi dopo aver sorpassato il Milan. Possiamo pensare solo a noi e quindi non dobbiamo fare tabelle. Il vincente pensa a se stesso, le tabelle le fanno gli altri".

"Noi dobbiamo riportare l'Inter a vincere e a fare qualcosa di straordinario. Tutti sanno il resto, inutile ripetere e fare titoli. Abbiamo dato grande dimostrazione di attaccamento all'Inter e professionalità. Dobbiamo completare qualcosa di bello e di inimmaginabile", conclude Conte. (ANSA).