E' morto Fortunato Pasini, imprenditore di Sesto S.Giovanni

È morto Fortunato Pasini, uno dei personaggi storici di Sesto San Giovanni, storico insediamento industriale al confine con Milano, che da "imprenditore illuminato ha contribuito - sottolinea il sito Sestonotizie.it che ha dato la notizia - a ricostruire la città". Aveva 87 anni.

La storia dei fratelli Pasini iniziò negli anni '50 - viene ricordato - quando Giuseppe, Angelo, Antonio, Mariateresa e lo stesso Fortunato, partiti da Fossalta di Piave (Venezia), si trasferirono a Sesto dando vita al Gruppo che porta il loro cognome. La famiglia si insediò in città iniziando a realizzare progetti innovativi per le costruzioni degli edifici ad uso residenziale. E poi anche nel settore alberghiero. La conduzione dell'impresa è poi passata ai figli e ai nipoti dei 5 fratelli.

Fortunato Pasini è stato sempre presente nella vita sociale ed economica cittadina. L'imprenditore ha dato il suo contributo anche nel mondo dello sport locale con la Pro Sesto come società calcistica. Lascia la moglie Nicoletta e i figli Claudio, Elisabetta ed Elena. "Oggi la nostra città - ha ricordato il giornalista Giuseppe Gallizzi - ha perso uno dei suoi migliori cittadini. Quella di Fortunato e della famiglia Pasini è stata una vita di intenso lavoro per il bene di Sesto e della sestesità. Ricordo con commozione i nostri frequenti incontri sia nell'ambito lavorativo sia in quello sportivo e la squisita sensibilità di un imprenditore bravo, buono e generoso".