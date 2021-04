Covid: sui Navigli a Milano serata di festa e assembramenti

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Una serata di festa come in epoca pre-Covid: così questa sera sembrano i Navigli a Milano con migliaia di ragazzi che affollano le strade e fanno la coda davanti i locali per bere e mangiare. Quasi vuota per contrasto la darsena.

A testimoniare l'atmosfera da fine del lockdown le decine di bottiglie di birra e di bicchieri di plastica lasciate sulle balaustra lungo i Navigli. E i cestini della spazzatura ricolmi.

Tanti i ragazzi, meno le mascherine e soprattutto la distanza.

