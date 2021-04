COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Con 50.456 tamponi effettuati, è di 2.313 il numero di casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale al di sotto del 4,9% che resta quasi invariata da due giorni. Continua anche il calo dei ricoveri, che in terapia intensiva sono 611 (33 meno di ieri) e negli altri reparti 4050, in calo di 125. Sono invece 49 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 32.618. Sul piano delle normative anti-covid sono state 71 le persone, in gran parte studenti universitari di età tra i 20 e i 26 anni, sanzionate nelle ultime ore dai carabinieri a Milano per il mancato rispetto delle prescrizioni.

Complice il bel tempo, in tanti oggi a Milano hanno deciso di fare una passeggiata, pregustando le riaperture che ci saranno da lunedì. Parecchi hanno scelto di andare al parco Sempione o ai giardini di Porta Venezia, senza che si siano creati però assembramenti. Situazione tranquilla anche nelle altre zone verdi della città, dal parco Ravizza alla Martesana. Tanti hanno scelto i Navigli dove è ingente la presenza delle forze dell'ordine, a partire dalla polizia locale che non lascia sedere nei gradoni della Darsena. Ma anche in questo caso non si registrano problemi di assembramenti. Semi-deserte al momento altre zone della città, dall'Isola a viale Monza.

Domani alle 15 è stato promosso dal Comitato Permanente Antifascista un presidio in piazza Castello a Milano, al posto del consueto corteo con comizio finale in piazza Duomo che si è tenuto sempre fino allo scorso anno, quando a causa della pandemia si era potuta svolgere un'unica cerimonia a Palazzo Marino alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. Il presidio, a cui sarà presente fra gli altri il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, per gli organizzatori, rappresenta comunque un passo avanti. I milanesi potranno seguire lo svolgimento via streaming, attraverso i canali social. (ANSA).