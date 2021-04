Covid: dal 15/5 riapre Aquaria su prenotazione

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Il 15 maggio riapre a Sirmione (Brescia) Aquaria con la piscina di acqua termale e il reparto appena ristrutturato con nuovi 200 metri quadri di trattamenti signature individuali e basati sui prodotti "Aquaria thermal cosmetics" e i fanghi termali con il loro distintivo microbiota.

Dal 26 aprile sarà possibile prenotare il proprio ingresso o direttamente dal sito della struttura o telefonando al call centre. Dopo il via libera del Governo all'uso delle piscine all'aperto nelle regioni gialle, il "primo operatore termale in Italia" ha messo in moto la macchina organizzativa per rendere attivo già dal primo giorno di autorizzazione la spa termale sita nel centro storico di Sirmione.

L'apertura in totale sicurezza - spiega Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione (Brescia) - ci impone importanti distanziamenti e una forte riduzione del numero delle persone presenti nella struttura, consentendo ai fortunati che riusciranno a prenotarsi per tempo, di accedere a una location esclusiva con un trattamento personalizzato. Venire in Aquaria in questo momento significa infatti scegliere una struttura bellissima, in cui riscoprire in totale tranquillità il valore dato dell'acqua termale sulfurea salsobromoiodica (riconosciuta per le sue proprietà antiinfiammatorie e immunostimolanti) potenziato dalla posizione, dalla qualità e da una personalizzazione del servizio. In questo momento gli elevati standard aziendali e il DNA sanitario di Terme di Sirmione ci consentono di offrire ai clienti un prodotto distintivo e servizi, anche di estetica, operanti nella rassicurante cornice di una seria e responsabile direzione scientifico sanitaria".

Aquaria sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20. (ANSA).