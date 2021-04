Covid: a Milano shopping e traffico in centro

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Hanno aspettato il pomeriggio e la serata molti milanesi per uscire di casa. Piene le vie dello shopping come Corso Buenos Aires dove non solo i marciapiedi si sono riempiti di passanti ma anche la strada di auto che si muovono a passo d'uomo.

Tanta gente anche nel pieno centro della città, dalla Galleria a corso Vittorio Emanuele in una sorta di preparazione per la zona gialla. (ANSA).