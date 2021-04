A Malpensa con 190 mila euro non dichiarati, sanzionati

(ANSA) - VARESE, 24 APR - Tre persone sono state sanzionate dalla Guardia di Finanza e dal personale dell'Agenzia delle Dogano dopo essere state fermate per un controllo all'aeroporto di Malpensa (Varese) con denaro contante non dichiarato per un totale di oltre 190 mila euro, occultati nei bagagli.

Il primo passeggero, di nazionalità libanese e appena sbarcato da Beirut, ha detto di avere con sé 50 mila euro, ma in realtà ne aveva oltre 17 mila in più. Il secondo, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos (Nigeria), via Cairo (Egitto), ha dichiarato di trasportare 5 mila euro quando nei bagagli inviati in stiva le fiamme gialle ne hanno scoperti quasi 35 mila, nascosti nei calzini.

La terza passeggera, nigeriana diretta a Lagos via Addis Abeba (Etiopia), trasportava oltre 88 mila euro, nascosti in pacchi di farina infilati tra i vestiti nelle valigie. In totale ai passeggeri, secondo la normativa, sono stati sequestrati circa 80 mila euro. (ANSA).