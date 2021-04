25 aprile: a Milano presidio in piazza Castello

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Domani alle 15 è stato promosso dal Comitato Permanente Antifascista un presidio in piazza Castello a Milano, al posto del consueto corteo con comizio finale in piazza Duomo che si è tenuto tutti gli anni fino allo scorso anno, quando causa Covid si era potuta svolgere un'unica cerimonia a Palazzo Marino alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala.

Il presidio, a cui sarà presente fra gli altri il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo, per gli organizzatori, rappresenta comunque un passo avanti. "Il presidio cittadino non ha certamente le caratteristiche delle mobilitazioni nazionali svoltesi a Milano in periodo pre covid, ma con esso si vuole sottolineare l'importanza della ricorrenza della Liberazione del nostro Paese e di Milano dal nazifascismo - sottolinea il Comitato -. Siamo ancora in piena pandemia. Per questa ragione l'iniziativa che prevede la partecipazione di delegazioni non numerose delle Associazioni che fanno parte del Comitato Antifascista, avrà luogo nella scrupolosa e stretta osservanza delle misure sanitarie, con mascherine e distanziamenti per evitare assembramenti".

I milanesi potranno seguire lo svolgimento via streaming, attraverso i canali social. Non si tratta dell'unico appuntamento. Fra i principali, la cerimonia ufficiale con il sindaco Sala alla Loggia dei Mercanti. E al pomeriggi, alle 15 sui canali del teatro alla Scala un concerto con la prima esecuzione delle 'Dieci variazioni su Bella ciao' commissionate dall'Anpi del teatro ad Enrico Gabrielli ed eseguiti in prima assoluta. (ANSA).