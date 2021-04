Trenord, da lunedì in campo 2.100 corse e 180 bus

(ANSA) - MILANO, 23 APR - E' di oltre 2.100 corse di treni e 180 di bus, pari a più di 1 milione di sedili al giorno, la capacità di trasporto messa a disposizione da Trenord a pendolari e studenti lombardi, in vista della riapertura delle attività commerciali e dell'incremento della didattica in presenza nelle scuole, legate al probabile ritorno alla zona gialla di lunedì.

"Giriamo con il servizio al massimo della nostra capacità - ha detto l'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, incontrando i giornalisti -. Prevediamo che i passeggeri possano crescere dagli attuali 380mila fino a 450mila al giorno e con un limite al 50% della capienza non possiamo salire oltre quota 600mila.

Su Milano, portiamo nella gran parte delle linee una cadenza di un quarto d'ora per tutta la giornata. Questo è il massimo che possiamo fare con il 50% della capacità" ha aggiunto.

"Abbiamo messo a punto un sistema di monitoraggio molto preciso che, utilizzando l'App, permette ai viaggiatori di vedere se il treno che sta cercando di prendere è carico o meno - ha concluso Piuri -. È evidente che, in caso di comportamenti non adeguati, il nostro personale sa che deve far intervenire le Forze di Polizia". (ANSA).