Milan: Ibra "ho dimostrato che l'età non conta"

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "Come reagiranno i tifosi al mio rinnovo? Credo sia una reazione positiva, tutti saranno contenti. Anche se qualcuno aveva dubbi prima che tornassi per la mia età ho dimostrato che l'età non importa, è tutto nella testa": sono le parole di Zlatan Ibrahimovic, nella lunga intervista a Milan TV, dopo il rinnovo di un anno ufficializzato ieri. "Per il futuro del Milan vedo grandi cose. Quando sono arrivato a metà campionato, e se guardi fino ad un anno dopo siamo stati sempre primi. Se questo fosse iniziato prima oggi ci sarebbe stato un altro trofeo in bacheca. Però adesso bisogna continuare, normalmente se fai bene per un anno ottieni qualcosa, invece adesso abbiamo fatto bene per un anno e ancora non è finito. Manca poco, dobbiamo continuare così e credere, perché se credi niente è impossibile", avvisa Ibra. Il Milan non può più sbagliare, la lotta Champions non dà margini d'errore.

"Bisogna credere in quello che facciamo, se continuiamo a crederci allora ce la facciamo. Non è ancora finito nulla, niente è impossibile, ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere, se non vinco c'è delusione". (ANSA).