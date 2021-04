COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "È ufficiale, da lunedì la Lombardia è in fascia gialla". Lo ha reso noto il presidente, Attilio Fontana. "Me lo ha appena comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza. Conferma che aspettavamo visto che i dati, grazie all'impegno di tutti, sono in miglioramento da giorni. Sono convinto - ha aggiunto - che sapremo non disperdere questa opportunità".

Intanto sul piano sanitario con 46.840 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi, con il tasso di positività stabile al 4.9% (ieri 4.8%). Continuano a calare i posti letto occupati sia in terapia intensiva (-9, 644) che negli altri reparti (-167, 4.185). I decessi sono 57 per un totale complessivo di 32.569 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Sono positivi i dati sul piano vaccinale. "Ieri superate le 70mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate in un giorno", spiega la vice presidente e assessore lombarda al Welfare, Letizia Moratti, celebrando il traguardo delle 70.510 vaccinazioni effettuate ieri sul territorio regionale: 32mila sono i settantenni che hanno ricevuto una prima dose, più di 10mila i soggetti fragili. Sono aperte le prenotazioni per i cittadini tra i 60 e i 64 anni e in poche ore si sono già prenotati 154mila lombardi.

Proprio per le 'riaperture' sono stati potenziati i mezzi.

"Da lunedì metteremo in campo ulteriori potenziamenti.

Aumenteremo il numero delle navette per le scuole punto a punto e i mezzi di rinforzo sulle linee tradizionali, inoltre 400 persone presidieranno i punti di maggior congestionamento", dice Arrigo Giana, direttore generale di Atm, i mezzi pubblici di Milano. Ed è di oltre 2.100 corse di treni e 180 di bus, pari a più di 1 milione di sedili al giorno, la capacità di trasporto messa a disposizione da Trenord a pendolari e studenti lombardi, appunto in vista della riapertura delle attività commerciali e dell'incremento della didattica in presenza nelle scuole.

