Messina, Italia Paese delle filiere; Pnrr deve tenerne conto

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Il nostro è un Paese che ha dei punti di forza unici in Europa. C'è una infrastruttura solida che si affianca al risparmio delle famiglie unico del panorama europeo". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso della presentazione del rapporto sui distretti industriali. "Risparmio cresciuto in questo periodo di pandemia - ha aggiunto - e pronto a tornare nell'economia reale.

Attraverso una accelerazione della crescita il nostro debito manterrà un livello di sostenibilità Bisogna investire sulle imprese e sulle filiere. L'Italia è il Paese delle filiere e l'unico motore che può fare leva per aumentare la crescita è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Deve essere impostato come il piano delle filiere. Intesa è la banca delle filiera, abbiamo una quota di mercato che ci porta ad essere l'infrastruttura finanziaria del Paese". (ANSA).