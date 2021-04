Giornata Terra: Fidenzi (RAIT88), tema è biosicurezza

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Una cabina di regia sui rischi non convenzionali, "inclusi quelli connessi alle problematiche emergenti di biosicurezza, dato che ci potremmo attendere altre emergenze simili, non concepibili fino a poco tempo fa prima dello shock dovuto alla diffusione globale del coronavirus". Ad auspicarla, in occasione della Giornata della Terra del 2021 dedicata al tema "Restore Our Earth" è il Chief Global Strategist della RAIT88, hub strategico per la Difesa, Alessandro Fidenzi.

"ll cambiamento climatico ha alterato gli habitat e le specie sono migrate verso altre aree, portando con sé i propri virus, come ha confermato una recente ricerca dell'università di Cambridge - spiega Fidenzi -. Tale dinamica non solo ha apportato cambiamenti nelle regioni in cui sono presenti agenti patogeni, ma molto probabilmente ha consentito nuove interazioni tra animali e virus, incrementando le opportunità per i microrganismi di trasmettersi ed evolversi al punto da diventare pericolosi per l'uomo. La strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici è stata presentata dalla Commissione Europea verso i primi mesi dell'anno, mentre sfortunatamente il nostro Paese non si è ancora pienamente adeguato a questa nuova fase. Peraltro - conclude Fidenzi -, nel precedente mese di gennaio è partita la Valutazione ambientale strategica (Vas), ma ora urge una decisa accelerazione. In questa delicata fase di transizione per il genere umano, urge quindi una cabina di regia". (ANSA).