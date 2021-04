Covid: studenti spagnoli fanno festa a Milano, 25 multati

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Hanno pensato di festeggiare tra compagni di università violando le norme anti Covid, ma sono stati tutti multati, 25 studenti spagnoli che ieri sera sono stati trovati dai carabinieri in un appartamento a Milano. A chiamare, in via Bezzi, sono stati dei vicini per gli schiamazzi che provenivano dall'appartamento.

All'arrivo dei carabinieri i giovani, tutti studenti e studentesse del Politecnico tra i 21 e i 27 anni, sono stati identificati e sanzionati. Uno di essi, un 24enne, che ha tentato di aggredire un militare, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).