A Lecco autobus gratuiti per under 19

(ANSA) - MILANO, 22 APR - L'amministrazione comunale di Lecco ha stabilito l'esenzione dal pagamento del biglietto sugli autobus del trasporto pubblico per tutti i residenti fino al compimento del 19esimo anno di età. "Facciamo spendere meno soldi alle famiglie e facciamo del bene all'ambiente - spiega il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni - perché solo unendo la leva economica e quella culturale possiamo realizzare quel cambiamento negli stili di vita che può davvero essere decisivo per la cura e il futuro del nostro Pianeta.

Lecco vuole proporsi come laboratorio sulla sostenibilità e lo fa dando un segnale di fiducia proprio alle giovani generazioni".

Dal 1 giugno sarà possibile richiedere la propria tessera personalizzata all'interno del progetto "TI PORTO IO", nato grazie alla collaborazione con Linee Lecco, la società di trasporto pubblico locale di proprietà del Comune di Lecco.

L'investimento annuale del Comune per iniziare questa sperimentazione e riconoscere alle famiglie questa nuova possibilità è pari a 140.000 euro di nuovi trasferimenti alla società Linee Lecco, in linea con quanto approvato nella manovra discussa in Consiglio comunale il 19 aprile.

La nuova tessera (con un costo di attivazione di 10 euro una tantum) avrà validità a partire dal 1 settembre 2021 fino al 31 dicembre dell'anno in cui ciascuna ragazza e ciascun ragazzo di Lecco compiranno il loro 19esimo compleanno.

L'iniziativa "TI PORTO IO" è stata presentata nel corso della conferenza stampa della maggioranza in consiglio comunale per presentare le azioni intraprese nei primi sei mesi della giunta Gattinoni. (ANSA).