Incendio in appartamento a Milano, due intossicati

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Un vasto incendio è scoppiato in mattinata a Milano, in viale Romagna, in uno stabile al secondo piano di un edificio di otto.

I due occupanti dell'appartamento, una coppia di conviventi (italiani, rispettivamente lui classe '37 e lei '49), lievemente intossicati, sono stati medicati sul posto da personale del 118.

Sono in corso le operazioni di spegnimento e di evacuazione dello stabile (ANSA).