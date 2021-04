Eredità della madre di Patrizia Reggiani, 4 indagati

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Per far luce sulla gestione del patrimonio di svariati milioni di euro lasciato in eredità da Silvana Barbieri alla figlia Patrizia Reggiani, la vedova Gucci, la Guardia di Finanza di Milano ha effettuato oggi una serie di perquisizioni su disposizione del Procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Michela Bordieri.

Nell'indagine, che punta ad accertare se madre e figlia siano state adeguatamente tutelate, sono indagati per circonvenzione di incapace 4 persone, tra cui l'avvocato Daniele Pizzi, amministratore di sostegno, ora sostituito, di Patrizia Reggiani. (ANSA).