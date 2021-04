A Chiari si discute di come educare i bambini alla gentilezza

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Educare i bambini e farli crescere felici dando loro dei limiti da rispettare, senza tuttavia ricorrere necessariamente alle punizioni o alle minacce: è questo il fulcro dell'incontro in streaming del 22 aprile di "Bambini e genitori, cresciamo insieme", il progetto promosso dall'Associazione L'impronta in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e il Comune di Chiari, in occasione della nomina della cittadina lombarda a Prima Capitale Italiana del Libro.

All'incontro, dal titolo "L'approccio gentile nella crescita dei figli", parteciperà Antonella Sagone, psicologa e consulente professionale in allattamento materno, che spiegherà l'importanza di crescere un bambino attraverso l'esempio, l'ascolto e il rispetto, non ponendosi l'obiettivo di modellarne il comportamento, ma affiancandolo nel suo sviluppo affettivo e di scoperta del mondo.

Il progetto "Bambini e genitori, cresciamo insieme", dedicato alla genitorialità consapevole, prende le mosse dal lavoro che ormai da 15 anni la casa editrice Il Leone Verde porta avanti attraverso pubblicazioni specifiche e con il blog "Il bambino naturale". Tutti gli incontri (l'ultimo in programma giovedì 29 aprile) sono visibili in diretta streaming e on demand sulla pagina Facebook del Comune di Chiari e sui canali Facebook e YouTube di Microeditoria e Bambino Naturale. (ANSA).