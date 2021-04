Superlega: Ceferin "calcio ha bisogno di squadre come Atalanta"

(ANSA) - MONTREUX, 20 APR - "Abbiamo bisogno di squadre come l'Atalanta, la Dinamo Zagabria. Se il calcio europeo è al massimo livello mondiale sia per quanto riguarda i club che le nazionali, lo deve in gran parte alla sua diversità. Bisogna che il sogno resti vivo per tutti". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in apertura del congresso a Montreux. Lo sloveno ha comunque ribadito che la Uefa non cambierà il proprio modello di riforma della Champions League. "Vi sarà un implicazione più importante dei club, anche a livello finanziario, anche se l'Uefa ne manterrà il controllo". (ANSA).