Immobiliare: AbitareIn, proposte per 28 milioni euro a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 APR - AbitareIn, società milanese quotata sul segmento Star, leader nel settore dello sviluppo residenziale, ha concluso la campagna vendita degli appartamenti del progetto Porta Naviglio Grande (quartiere Savona-Tortona) a Milano. La commercializzazione, partita lo scorso gennaio, è stata realizzata esclusivamente in formato digitale, mediante canali social e web e tramite l'utilizzo della piattaforma di e-commerce della società.

In 3 mesi, e unicamente tramite la procedura di acquisto online, sono state inoltrate proposte di acquisto per 65 appartamenti, per un controvalore di circa 28 milioni di euro.

Il sito internet dedicato al progetto è stato visitato da oltre 240.000 utenti unici, con più di 3.700 utenti registrati e oltre 1.200 appuntamenti (anche online) fissati. (ANSA).