Covid: in scuole Bergamo classi in quarantena salite a 72

(ANSA) - BERGAMO, 20 APR - Sono stabili i positivi tra docenti e personale scolastico della Bergamasca - 94 negli ultimi 7 giorni, rispetto ai 92 della settimana prima - ma cresce il numero di classi in quarantena, passate da 9 a 72 in una settimana. Di queste, 18 sono state poste in quarantena nella giornata di sabato per via di un docente positivo che insegna in più sezioni. Stabile anche il numero di tamponi: 799 nell'ultima settimana, contro i 740 di quella prima. Da inizio anno scolastico Ats Bergamo ha effettuato 50.843 tamponi in ambito scolastico. (ANSA).