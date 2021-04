Al Piccolo Smart la rappresentazione del potere

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Luciano Canfora, Gianni Canova, Roberta De Monticelli, Michela Marzano, Massimo Popolizio, Massimo Recalcati, Chiara Valerio parleranno del rapporto tra rappresentazione e potere in una serie di incontri online che si terranno dal 22 aprile al 27 maggio sui profili social del Piccolo Teatro. Il progetto del Piccolo Smart è accompagnato dalla visione dello spettacolo 'La tragedia del vendicatore' di Thomas Middleton, per la regia di Declan Donnellan, in una versione appositamente realizzata per la diffusione via streaming, e della nuova produzione del Piccolo 'A German Life' di Christopher Hampton, tratto dalla storia vera e dalla testimonianza di Brunhilde Pomsel, per la regia di Claudio Beccari con Franca Nuti.

"In questo momento di passaggio, un ciclo come "Rappresentazione e potere" - spiega il direttore Claudio Longhi - vuole essere un saggio di come il digitale potrebbe continuare ad accompagnarci in futuro, non per surrogare lo spettacolo dal vivo, ma in accompagnamento di esso". (ANSA).