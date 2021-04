Covid: in Lombardia in calo ricoveri e decessi

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Con 18.754 tamponi effettuati, sono1.040 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in leggera crescita al 5.5% (ieri 5.2%). Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-14, 708) sia negli altri reparti (-93, 4.623). In calo anche i decessi che sono 35 per un totale complessivo di 32.319 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 406 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 154 a Milano città, 131 a Monza e Brianza, 127 a Bergamo, 113 a Brescia, , 61 a Mantova, 44 a Pavia, 40 a Lecco, 31 a Sondrio, 23 a Como, 15 a Varese, 13 Cremona e 4 a Lodi. (ANSA).