covid: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Da oggi è possibile prenotare la vaccinazione anticovid in Lombardia per le persone fra i 65 e i 69 anni. Fra i primi ad averlo fatto, attraverso il portale di Poste, è stato il presidente della Regione Attilio Fontana che ha compiuto 69 anni lo scorso 28 marzo.

"Rientrando anche io in questa categoria di 'giovani' lombardi, mi sono appena registrato. Semplice e veloce, appuntamento ai primi di maggio" ha poi scritto sui social il governatore in quella che si prospetta essere l'ultima settimana in arancione della regione.

I dati confermano un trend di contagi in frenata. Con 18.754 tamponi effettuati, numero basso in considerazione della domenica, sono stati rilevati 1.040 nuovi casi positivi, di questi 406 a Milano, di cui 154 a Milano città. Ma soprattutto ieri si è registrata una nuova diminuzione dei ricoveri che sono 708 in terapia intensiva (14 meno di ieri) e 4.623 negli altri reparti (-93). Con 35 nuovi decessi sale invece a 32.319 il numero dei morti da inizio pandemia.

A una delle vittime del Coronavirus, don Fausto Resmini, oggi è stato intitolato il carcere di Bergamo di cui era cappellano.

Alla cerimonia ha voluto essere presente il ministro della Giustizia Marta Cartabia che ha ricordato la "grande opera educativa" del sacerdote e ha assicurato l'impegno per proseguire le vaccinazioni in carcere, dove finora sono stati immunizzati 9.624 detenuti, 16.819 agenti di Polizia Penitenziaria e 1.780 addetti alle funzioni centrali".

E sempre a Bergamo, una delle città più colpite dall'epidemia, oggi due persone sono state arrestate e altre quattro sono state indagate per usura. A loro si era rivolto, fra gli altri, un imprenditore bergamasco, consigliere provinciale dell'Ascom per risolvere i suoi problemi aggravati anche dall'epidemia di Covid, facendosi via via prestare denaro e accumulando un debito pari a un milione di euro, per via del tasso di interesse che variava tra il 12% e il 100% (ANSA).