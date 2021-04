Massara "nessuna novità su Donnarumma e Calhanoglu"

(ANSA) - MILANO, 18 APR - "Per Ibrahimovic siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui, per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, ha composto cifre importanti, confidiamo che possano portare a un buon esito per gli accordi": lo dice il ds del Milan Frederic Massara, a Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa a San Siro parlando dei prolungamenti di contratto di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma.

Il Milan non si impone tra le mura amiche da più di due mesi.

Per Massara, questo turno, "ha una grande importanza, vogliamo tornare a vincere in casa. Vogliamo ritrovare una marcia casalinga che assomigli a quella in trasferta". (ANSA).