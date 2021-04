Pioli: "Milan preoccupato, così farà meglio l'esame"

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere e tutti siamo sotto esame. Devi essere preoccupato, così prepari meglio l'esame e io ho visto una squadra preoccupata": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Genoa a San Siro. Nell'ultima settimana Zlatan Ibrahimovic, domani squalificato, è stato al centro dei riflettori ma Pioli assicura che è sempre stato "partecipe e molto attento". Tra polemiche e mercato, con l'ipotesi di addio di Donnarumma, sono tante le distrazioni in un momento cruciale per il ritorno in Champions ma secondo Pioli per il Milan "le distrazioni non ci sono". "Vedo solo una squadra concentrata e vogliosa. Ci ricordiamo le tappe percorse, siamo a metà della salita. Finche non vedi la rampa finale devi stare giù sul manubrio e pedalare", dice Pioli. (ANSA).