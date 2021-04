COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Con 50.170 tamponi effettuati, sono 2.546 i nuovi positivi in Lombardia. Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-5) sia negli altri reparti (-230). I decessi sono 74.

Due le strategie per contrastare la pandemia e la crisi economica: accelerare la campagna vaccinale e puntare sulla riapertura degli esercizi commerciali. La prima ha fin qui incontrato diversi ostacoli, dalla mancanza di dosi ai problemi di prenotazione. Ora arriva anche un allarme sulla disponibilità dei vaccinatori: ai medici in pensione che vengono contrattualizzati per la campagna vaccinale viene sospesa la pensione. "Piuttosto che pagare per lavorare - ha detto l'ex primario Carlo Staudacher - preferisco fare attività a titolo gratuito invece di rinunciare alla pensione". Ma molti rinunciano e tra poco molti neo laureati "interromperanno l'attività vaccinale per mettersi a studiare, visto che hanno l'esame di ammissione alla specialità".

Quanto alla ripresa economica, il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, ha lanciato un allarme: "A bar e ristoranti verrà concesso di aprire a pranzo e a cena, ma questa opportunità sarà inizialmente data solo a quei locali che hanno il servizio all'aperto. La metà circa dei locali quindi sarà ancora costretta a stare chiusa".

Continuano infine i controlli sulle norme anti Covid. Nella sola serata di ieri la polizia, a Milano, ha sanzionato 53 persone nel corso di interventi per feste di compleanno, feste di laurea e cene tra amici. Il primo intervento è delle 22.20 in via Padova, dove i vicini hanno segnalato al centralino della questura schiamazzi provenienti da un'abitazione dove sono state sorprese 7 persone che cenavano assieme. Alle 23 un'altra segnalazione in via Martiri Oscuri per musica e urla da uno studio artistico. Lì c'erano 9 persone. Infine, pochi minuti dopo l'una, attraverso la piattaforma YouPol qualcuno ha segnalato musica ad alto volume in piazza Bertarelli: a casa di una ragazza era in corso una festa di laurea con 37 persone.

