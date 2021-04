Vaccini: Lombardia, da lunedì via a prenotazioni 65/70enni

(ANSA) - MILANO, 16 APR - "Da lunedì apriremo le prenotazioni anche per la fascia dai 65 ai 70 anni. Potrò prenotarmi anch'io". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana al termine della visita, insieme al segretario della Lega, Matteo Salvini, dell'hub vaccinale della 'Fabbrica del Vapore' di Milano. "Oggi siamo arrivati ad avere inoculato 2,25 milioni di dosi. La media è di 50mila al giorno" ha aggiunto.

La possibilità delle nuove prenotazioni è stata commentata su Twitter anche dalla vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti: "Vaccinare sempre più persone per arrivare agli stessi risultati già raggiunti per le Rsa. Zero contagi". (ANSA).