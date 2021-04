Slip rosa per sostenere Fondazione Veronesi

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Per la Festa della Mamma torna My Pink Slip, una riedizione della mutandina di Cotonella in edizione speciale a supporto della ricerca scientifica contro il tumore al seno, creata nel 2019 per supportare Fondazione Umberto Veronesi e il suo progetto Pink is Good, che finanzia borse di ricerca per medici e scienziati che si occupano di tumore al seno e altri tumori femminili.

Grazie alle edizioni precedenti, è stato finanziato prima il lavoro della ricercatrice Francesca Bianchi, il cui scopo è determinare l'efficacia degli antinfiammatori non steroidei (FANS) somministrati durante la chirurgia del tumore al seno triplo negativo in relazione anche al peso corporeo, e ora il progetto della Dottoressa Concetta di Natale, ricercatrice presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che prevede lo sviluppo di un cerotto a microaghi per la somministrazione meno invasiva, più efficace e con meno effetti collaterali di farmaci contro il tumore al seno triplo negativo.

Lo slip rosa in cotone, in taglia unica, con il ricamo del fiocchetto simbolo della lotta al tumore al seno, è acquistabile anche online a 4 euro e 90. (ANSA).