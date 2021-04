COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Con 47.103 tamponi effettuati, sono 2.431 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività stabile al 5,1% (ieri 5,2%). Continua il calo sia dei ricoveri in terapia intensiva (-11) sia soprattutto negli altri reparti (-256). I decessi sono 87. Per quanto riguarda le province, sono 791 nella città metropolitana di Milano, di cui 302 a Milano città, 300 a Brescia, 289 a Monza e Brianza e 210 a Bergamo.

"Dai dati arrivati da Roma, la Lombardia potrebbe essere considerata da oggi zona gialla" ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Esistono ancora dei limiti, quindi continuiamo ad essere arancioni, ma fortunatamente i nostri dati stanno molto migliorando". "Da lunedì - ha reso poi noto il governatore - apriremo le prenotazioni anche per la fascia dai 65 ai 70 anni". Una notizia commentata su Twitter anche dalla vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti: "Vaccinare sempre più persone per arrivare agli stessi risultati già raggiunti per le Rsa. Zero contagi".

Intanto la Corte dei Conti della Lombardia ha espresso giudizi severi su 'Aria Spa'. "L'analisi dei dati acquisiti durante l'istruttoria e di quelli provenienti da fonti aperte qualificate hanno mostrato la debolezza dell'attività di programmazione degli investimenti nel settore sanitario regionale" si legge nel referto della "sezione controllo" della Corte.

Sul fronte giudiziario, è stato ascoltato oggi il sindaco di Opera (Milano) Antonino Nucera finito ai domiciliari otto giorni fa per una vicenda di appalti e corruzione e di peculato su forniture di mascherine. "Non c'è stato nessun favoritismo sulle mascherine. Sono state date a tutta la popolazione e ai dipendenti del Comune. Mia moglie ne ha ricevute 4 o 5, così come gli altri cittadini di Opera. E' tutto documentato" si è difeso Nucera durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Fabrizio Filice. (ANSA).