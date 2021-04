Dante: un webinar sul rapporto del Poeta con la politica

(ANSA) - ROMA, 15 APR - E' dedicato a Dante, poeta politico per eccellenza, nel 700esimo anniversario della sua morte, il prossimo "Sabato delle Idee", l'iniziativa che punta a far sorgere a Napoli nuovi spazi di discussione e di risvegliare le capacità critiche e propositive della società civile.

L'appuntamento, dal titolo "Dante e le parole della politica", si terrà in modalità webinar da Napoli sabato 17 marzo 2021 (ore 10.30). Si parlerà del "Dante politico" per restituire al loro contesto le parole e i concetti di cui si serve il sommo poeta per pensare la cosa pubblica, e ricostruire la frastagliata vicenda dei 'lettori militanti' del Sommo Poeta, che di volta in volta ne hanno valorizzato alcuni aspetti, tacendone altri, fino ad arrivare a vere e proprie manipolazioni e appropriazioni indebite. Una 'mission' letteraria ma anche politica, che si intreccia con l'attività della scuola di formazione per "Architetti della Politica" PolìMiNa ("Politica Milano-Napoli") promossa dalla Fondazione Salvatore che si rivolge ai giovani tra i 18 ed i 33 anni, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, la Federico II e il Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il presidente della Fondazione "Salvatore" Marco Salvatore e i rettori dei tre Atenei di Napoli e Milano, Elio Franzini, Matteo Lorito e Lucio d'Alessandro introdurranno gli interventi di Francesco Bruni (Accademia Nazionale dei Lincei), Paolo Chiesa (Ordinario di Letteratura Latina Medievale e Umanistica, Università La Statale di Milano), Arturo De Vivo (Professore Emerito di Letteratura Latina, Università degli Studi di Napoli Federico II), Emma Giammattei (Professore Emerito di Letteratura Italiana, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Andrea Mazzucchi (Ordinario di Filologia della Letteratura Italiana, Università degli Studi di Napoli Federico II), Andrea Salvo Rossi (Ricercatore Scuola Superiore Meridionale) e Andrea Tabarroni (Ordinario di Storia della Filosofia Medievale, Università degli Studi di Udine). (ANSA).