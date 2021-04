A Pavia nasce Parco Ricerca con Università e imprese

(ANSA) - PAVIA, 15 APR - L'obiettivo è creare un luogo dove la ricerca si possa sviluppare in sinergia tra Università e imprese. Nasce con questa prospettiva il progetto del "Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile" di Pavia, che verrà realizzato a fianco del "Distretto delle Scienze" dove già oggi, concentrati in poco più di un chilometro quadrato, si trovano Policlinico San Matteo, Maugeri, Mondino, il Cnao, la Fondazione Eucentre e gli istituti scientifici dell'Ateneo. A dare l'annuncio sono stati oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada (entrambi collegati da Milano), il rettore dell'Università di Pavia, Francesco Svelto, il sindaco Mario Fabrizio Fracassi, il presidente della sede di Pavia di Assolombarda, Nicola de Cardenas, e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

La Regione Lombardia ha stanziato 12 milioni di euro per la realizzazione del "Centro di ricerca universitaria e sede di laboratori di innovazione tecnologica", che costituirà il primo tassello del parco con un'area complessiva di 11mila metri quadrati, dei quali 7.600 dedicati all'infrastruttura per l'innovazione tecnologica e 3.400 riservati al "Centro . "E' un progetto in cui crediamo fortemente e siamo convinti che sarà in grado di attrarre capitali e imprese", ha sottolineato il presidente Fontana. "Con questa iniziativa si costruisce il futuro" ha aggiunto l'assessore Guidesi.

Il rettore Svelto ha spiegato che il Centro sarà realizzato entro la fine del 2023. Le imprese che aderiranno avranno la possibilità di sfruttare la sinergia con tutti i soggetti della ricerca, a partire dai 18 Dipartimenti dell'Università di Pavia.

Spada e De Cardenas hanno sottolineato l'adesione convinta di Assolombarda al progetto. Il sindaco Fracassi ha ribattezzato l'iniziativa come una futura "Ticinum valley", che ricorda la californiana "Silicon valley". (ANSA).