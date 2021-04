A giugno 20 nuovi treni sulla linea Milano-Tirano

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Sui binari della Milano-Sondrio-Tirano arrivano 20 nuovi treni 'Donizetti'.

Ferrovienord e Alstom hanno sottoscritto, nell'ambito di un Accordo Quadro stipulato a novembre 2019, il secondo contratto applicativo di fornitura per il servizio ferroviario regionale, per un importo di 125 milioni di euro. Questi convogli - la cui consegna è prevista a giugno - si aggiungono ai 31 già previsti dal primo contratto applicativo, firmato contestualmente all'Accordo Quadro.

"Il radicale rinnovamento della flotta di Trenord che stiamo realizzando in questi anni grazie ai finanziamenti e alle indicazioni di Regione Lombardia - spiega il presidente di FNM Andrea Gibelli - sta portando e porterà sempre più benefici in termini di qualità del servizio e comfort, ma anche dal punto di vista della sostenibilità, grazie alla riduzione dei consumi che i nuovi treni garantiscono e all'utilizzo di materiali riciclabili".

I Donizetti sono convogli a un piano, a trazione elettrica 3 kV e raggiungono una velocità massima è di 160 km/h. Sono lunghi 84,2 metri e hanno 518 posti, di cui 263 a sedere, tra le altre dotazioni Wi-Fi, prese 220V e USB, sono dotati dei "migliori standard di sicurezza europei" sottolinea una nota e l'accessibilità è resa agevole dalla presenza di pedane automatiche. Rispetto alla flotta attuale, è stata stimata una riduzione del 30% dei consumi di energia, dei rumori e delle vibrazioni, il ricorso a materiali riciclabili (indice di riutilizzo pari al 96%), il potenziamento del sistema di climatizzazione e l'ampiezza delle aree di seduta e dei corridoi, adatti alle persone a mobilità ridotta. (ANSA).