Vitalizi: Formigoni, contro di me invettive forcaiole

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "Si deve chiedere a quei parlamentari, a quegli intellettuali e a quei commentatori che tanto si stracciano le vesti di fronte a una sentenza, se ritengano che lo stato di diritto sia ancora il baluardo contro gli abusi di qualsiasi potere a protezione della singola persona o se per qualcuno possa invece essere ripristinata una forma di condanna a morire di stenti".

E' quanto scrive Roberto Formigoni in una nota inviata all'ANSA, nella quale denuncia le "invettive forcaiole rivoltemi contro in questi anni". (ANSA).