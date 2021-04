Moratti visita Pio Albergo Trivulzio a zero contagi

(ANSA) - MILANO, 14 APR - La vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha visitato in mattinata il Pio Albergo Trivulzio a Milano. Un sopralluogo dal significato simbolico, visto che proprio due settimane fa il Pat, così tragicamente toccato dalla pandemia, ha raggiunto il traguardo di zero contagi. Un risultato ottenuto con la vaccinazione degli ospiti e del personale sanitario che hanno aderito alla campagna.

"Tutti sono stati coperti con la prima dose - ha commentato Letizia Moratti - e ormai quasi tutti anche con la seconda.

Siamo la prima Regione italiana a raggiungere questo duplice obiettivo mettendo al sicuro le residenze per anziani".

Al Pat sono attivi due ambulatori vaccinali con 60 postazioni ciascuno e uno di supporto con 25 postazioni in caso di grande afflusso. Dal 27 dicembre 2020 l'hub ha eseguito circa 35.000 vaccinazioni. Gli ambulatori sono aperti 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 17. "Ho voluto essere sul campo - ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare - non solo per seguire da vicino quello che sta succedendo, ma anche per portare il mio vivo apprezzamento e quello di Regione Lombardia a tutti gli operatori che sono impegnati in questa faticosa, ma entusiasmante, attività". Dal 18 febbraio il Pat ha iniziato la campagna over 80 che sta proseguendo con la somministrazione delle seconde dosi. (ANSA).