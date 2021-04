Kalulu: "Il Milan deve tornare a vincere a San Siro"

(ANSA) - MILANO, 14 APR - "E' importante tornare a vincere in casa, non è normale non vincere una partita casalinga in due mesi. Faremo di tutto per cercare di interrompere questo digiuno, ma domenica sarà una partita dura, perché il Genoa è una squadra difficile da affrontare". Pierre Kalulu, giovane difensore del Milan, intervistato da Milan Tv, ammette l'importanza per la squadra rossonera di tornare a vincere a San Siro.

Domenica, nel match delle 12,30, il Milan affronterà il Genoa per fermare un digiuno che, fra le mura amiche, dura dal 7 febbraio, ovvero dalla sfida contro il Crotone. Un dato che preoccupa in vista della serrata lotta al quarto posto. Sarà compito di Pioli invertire la tendenza rossonera. "Credo che la sua qualità principale - racconta Kalulu - sia essere vicino ai giocatori. E' in grado di trasmettere la sua passione e le sue emozioni, in campo e fuori. Ti aiuta ad avere fiducia in te stesso. Sa come dirci cosa si aspetta da noi, e noi riusciamo a recepirlo molto bene". (ANSA).