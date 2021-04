COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Con 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 4,2% (ieri 5,1%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-6) che negli altri reparti (-138). I decessi sono 85.

Intanto si dibatte sulla campagna vaccinale. "Le rinunce a vaccinarsi con AstraZeneca in Lombardia sono irrisorie, piuttosto sono in aumento considerevole le domande di approfondimento e di spiegazione sul vaccino". Così l'assessore al Welfare Letizia Moratti ha smentito le parole del dg del suo assessorato, Giovanni Pavesi, che aveva invece espresso la sua preoccupazione per le rinunce ad AstraZeneca che a suo parere riguardava il 15% delle persone da vaccinare. Ad oggi - ha spiegato Moratti - solo il 5% dei cittadini ha rinunciato.

Arrivano segnali di speranza per l'economia. "A breve avremo importanti novità sulla ripartenza delle fiere internazionali" hanno sottolineato in un nota FederlegnoArredo e Salone del Mobile Milano al termine di una fitta serie di incontri con Palazzo Chigi e vari ministeri. Ci sarebbe infatti la volontà del Governo di supportare concretamente la ripartenza del Salone del Mobile Milano e di tutta la filiera del legno-arredo già nel prossimo Consiglio dei ministri. "Siamo fiduciosi - ha detto Claudio Luti, presidente del Salone - che le rassicurazioni ricevute ieri possano al più presto trasformarsi in atti concreti".

Nella casa di riposo Pertusati di Pavia, la più importante della città gestita dall'Asp (Azienda servizi alla persona), è infine arrivata la "stanza degli abbracci", che consentirà un contatto diretto tra gli ospiti e i loro cari in condizioni di assoluta sicurezza. La struttura, del costo di poco più di 2.700 euro, è stata resa disponibile grazie a un atto di generosità dei 160 dipendenti e 40 liberi professionisti che lavorano per la Cooperativa Fai Pontevecchio. (ANSA).