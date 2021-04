Calcio: Atalanta; premio Apport miglior portiere a Gollini

(ANSA) - BERGAMO, 14 APR - Pierluigi Gollini e Massimo Biffi, portiere e preparatore dei portieri dell'Atalanta, hanno ricevuto oggi in sede a Zingonia il premio per le rispettive categorie da Apport, Associazione Italiana Preparatori Portieri di Calcio, relativamente alla stagione 2019-2020.

"Giornata di premiazioni! Felicissimo di aver vinto il premio Apport di miglior portiere della Serie A 19/20 assegnato dagli esperti del mestiere! Complimenti anche al mio mister Biffi per aver vinto il miglior preparatore", si legge sulla bacheca di Instagram del giocatore nerazzurro. I risultati, già noti dal 28 settembre scorso, sono il risultato delle votazioni raccolte tramite scheda inviata dagli associati e un sondaggio effettuato tra tutti i preparatori dei portieri professionistici in attività. Per il calcolo finale è stato introdotto un coefficiente di calcolo in base alla tipologia di voto. Gollini è risultato il migliore nel ruolo con 56 punti davanti all'interista Samir Handanovic (47) e a Juan Musso dell'Udinese (45); Biffi, invece, con un punteggio di 47, ha battuto Alex Brunner (Udinese, 42) e Massimo Cataldi (Verona, 38). (ANSA).