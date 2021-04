Agricoltura: Centinaio visita stabilimento Timac Agro Italia

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Visita del sottosegretario al ministero delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, nei giorni scorsi allo stabilimento Timac Agro Italia di Ripalta Arpina, in provincia di Cremona, azienda leader della produzione di fertilizzanti.

"Si tratta di un'eccellenza nella produzione di fertilizzanti - ha dichiarato Centinaio attraverso i suoi canali social -. Ho apprezzato molto l'entusiasmo e la passione che si respira in azienda e l'impegno costante per perseguire gli obiettivi di crescita nella ricerca scientifica. Il nostro Paese ne ha bisogno. L'agricoltura italiana ne ha bisogno". L'esponente del governo è stato accolto dall'amministratore delegato Pierluigi Sassi e da una rappresentanza del comitato direttivo. "La presenza di una figura istituzionale come la sua nella nostra Sede - ha affermato Sassi - testimonia la rilevanza strategica dell'azienda nel quadro della filiera agroalimentare italiana. Timac Agro Italia si è distinta per importanti azioni intraprese a salvaguardia della tenuta della filiera, garantendo la fornitura dei propri prodotti nei passaggi più critici dell'emergenza pandemica, anche attraverso una stretta sinergia con i distributori".

La visita del sottosegretario ha rappresentato soprattutto un'occasione per approfondire la conoscenza della realtà aziendale e del suo modello di business, unico nel settore.

