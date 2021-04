Sterilizzazione irregolare dpi in azienda Monza, 4 denunce

(ANSA) - MILANO, 12 APR - E' stata eseguita stamattina dai carabinieri del Nas di Milano un'ispezione in un'azienda di Monza attiva nella sterilizzazione di dispositivi medici, cosmetici e altri materiali a seguito della quale sono emerse gravi irregolarità nei processi di sterilizzazione. Da quanto risulta, l'ex titolare della società, deceduto quest'anno, con la complicità di tutti i responsabili del reparto qualità che si sono succeduti dal 2016 ad oggi, risulta avere artefatto per anni i certificati relativi ai processi di sterilizzazione, al fine di ottenere maggior lavoro rispetto alle proprie effettive capacità produttive, mettendo a disposizione dei propri clienti materiali che in realtà non venivano sterilizzati. Le evidenze hanno portato al deferimento di 4 persone in stato di libertà (ex manager, responsabili del servizio qualità) alla Procura della Repubblica di Monza, per concorso in falsità materiale commessa da privato nonché per i gravi rischi per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo di dispositivi medici non sicuri sia per gli operatori sanitari sia per i pazienti.

(ANSA).